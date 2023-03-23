В Харківській області викрили гауляйтера: втік із військовими РФ

Заочно повідомлено про підозру колаборанту, який під час окупації смт Козача Лопань обіймав керівну посаду, а потім втік разом із російськими солдатами.

За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, у минулому 57-річний колаборант двічі був депутатом від забороненої нині «Партії регіонів». Після початку російської агресії проти України, він заснував бізнес у російському Бєлгороді – займався виробничою діяльністю та сплачував податки до бюджету РФ.

За даними слідства, у липні 2022 року, під час окупації смт Козача Лопань, зловмисник добровільно погодився на посаду в.о. голови тимчасової цивільної адміністрації Харківського району.

«З липня до вересня він регулярно проводив наради з керівниками підприємств та установ, що залишилися на окупованій території, а також виконував інші організаційно-розпорядчі функції у незаконному органі влади російсько-окупаційних військ», – повідомили в СБУ.

Також гауляйтер виступав перед камерами російських пропагандистів, розповсюджував пропаганду РФ.

Напередодні деокупації колаборант втік з Козачої Лопані разом з російськими солдатами.

Зловмиснику оголошено заочну підозру за ч. 5 ст. 111-1 ККУ (колабораційна діяльність).