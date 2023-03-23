В Харьковской области разоблачили гауляйтера: сбежал с военными РФ

Заочно сообщено о подозрении коллаборанту, который во время оккупации пгт Казачья Лопань занимал руководящую должность, а затем сбежал вместе с русскими солдатами.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, в прошлом 57-летний коллаборант дважды был депутатом от запрещенной ныне «Партии регионов». После начала российской агрессии против Украины он основал бизнес в российском Белгороде — занимался производственной деятельностью и платил налоги в бюджет РФ.

По данным следствия, в июле 2022 года, во время оккупации пгт Казачья Лопань, злоумышленник добровольно согласился на должность и.о. главы временной гражданской администрации Харьковского района.

«С июля по сентябрь он регулярно проводил совещания с руководителями предприятий и учреждений, оставшихся на оккупированной территории, а также выполнял другие организационно-распорядительные функции в незаконном органе власти российско-оккупационных войск», — сообщили в СБУ.

Также гауляйтер выступал перед камерами русского телевиденья, распространял пропаганду РФ. Накануне деоккупации коллаборант сбежал из Казачьей Лопани вместе с русскими солдатами.

Злоумышленнику объявлено заочное подозрение по ч. 5 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность).