В Харьковской области разоблачили гауляйтера: сбежал с военными РФ
Заочно сообщено о подозрении коллаборанту, который во время оккупации пгт Казачья Лопань занимал руководящую должность, а затем сбежал вместе с русскими солдатами.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, в прошлом 57-летний коллаборант дважды был депутатом от запрещенной ныне «Партии регионов». После начала российской агрессии против Украины он основал бизнес в российском Белгороде — занимался производственной деятельностью и платил налоги в бюджет РФ.
По данным следствия, в июле 2022 года, во время оккупации пгт Казачья Лопань, злоумышленник добровольно согласился на должность и.о. главы временной гражданской администрации Харьковского района.
«С июля по сентябрь он регулярно проводил совещания с руководителями предприятий и учреждений, оставшихся на оккупированной территории, а также выполнял другие организационно-распорядительные функции в незаконном органе власти российско-оккупационных войск», — сообщили в СБУ.
Также гауляйтер выступал перед камерами русского телевиденья, распространял пропаганду РФ. Накануне деоккупации коллаборант сбежал из Казачьей Лопани вместе с русскими солдатами.
Злоумышленнику объявлено заочное подозрение по ч. 5 ст. 111-1 УКУ (коллаборационная деятельность).
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- • Дата публикации материала: 23 марта 2023 в 14:29;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Заочно сообщено о подозрении коллаборанту, который во время оккупации пгт Казачья Лопань занимал руководящую должность, а затем сбежал вместе с русскими солдатами.".