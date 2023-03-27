Пьет и не заботится о сыне: полицейские наведывались к жительнице Харьковщины

В Чугуевском районе Харьковской области правоохранители привлекли к административной ответственности 33-летнюю женщину, которая воспитывает двухлетнего сына. Женщина в последнее время злоупотребляет спиртным и не уделяет ребенку должного внимания.

С женщиной проводили профилактическую работу и давали ей время на исправление, однако она все равно не заботится о ребенке. Во время визита правоохранители вновь застали ее в состоянии алкогольного опьянения, сообщают в пресс-службе облуправления Нацполиции.

По данному факту составлен административный протокол по ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) КоАП.

Также правоохранители провели рейд «Дети улицы» и поймали за курением трех несовершеннолетних. С детьми и их родителями провели профилактические беседы. Последних привлекли к ответственности по ч. 3 ст. 184 КУоАП.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области