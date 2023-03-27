Оккупант убил женщину в Изюме из-за ревности: его идентифицировали
Жительницу Ивано-Франковска, которая незадолго до 24 февраля 2022 года переехала жить к мужу в Изюм, а затем не смогла выехать из города во время оккупации, военный РФ застрелил в начале июня прошлого года.
Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов. Убитой Марии было 36 лет.
«В мае, когда город был оккупирован, за Марией стали ухаживать российские офицеры — рассказывали ей, как «заберут ее в РФ подальше от войны». Более того, эти офицеры начали ревновать Марию друг к другу», – рассказал Сергей Болвинов.
2 июня 2022 года Мария подошла к штабу военных РФ воспользоваться Wi-Fi, чтобы связаться с родственниками. Из штаба вышел пьяный оккупант, один из тех, кто ревновал Марию. Он выстрелил женщине в грудь посреди дня, при этом были свидетели. Мария погибла на месте.
Следователям удалось идентифицировать убийцу – это 39-летний Александр, гражданин России, майор ВС РФ.
Майору-убийце правоохранители заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 438 УКУ – нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
«Оккупант больше не сможет выехать из РФ — в любой цивилизованной стране он сразу же будет арестован и направлен в Украину, где его ждет суд», — добавил Болвинов.
Читайте также: 25-летний москвич расстрелял из пулемета супругов в авто на Харьковщине(видео)
Новости по теме:
Вы читали новость: «Оккупант убил женщину в Изюме из-за ревности: его идентифицировали»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 27 марта 2023 в 13:35;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жительницу Ивано-Франковска, которая незадолго до 24 февраля 2022 года переехала жить к мужу в Изюм, а затем не смогла выехать из города во время оккупации, военный РФ застрелил в начале июня прошлого года.".