Оккупант убил женщину в Изюме из-за ревности: его идентифицировали

Жительницу Ивано-Франковска, которая незадолго до 24 февраля 2022 года переехала жить к мужу в Изюм, а затем не смогла выехать из города во время оккупации, военный РФ застрелил в начале июня прошлого года.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов. Убитой Марии было 36 лет.

«В мае, когда город был оккупирован, за Марией стали ухаживать российские офицеры — рассказывали ей, как «заберут ее в РФ подальше от войны». Более того, эти офицеры начали ревновать Марию друг к другу», – рассказал Сергей Болвинов.

2 июня 2022 года Мария подошла к штабу военных РФ воспользоваться Wi-Fi, чтобы связаться с родственниками. Из штаба вышел пьяный оккупант, один из тех, кто ревновал Марию. Он выстрелил женщине в грудь посреди дня, при этом были свидетели. Мария погибла на месте.

Следователям удалось идентифицировать убийцу – это 39-летний Александр, гражданин России, майор ВС РФ.

Майору-убийце правоохранители заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 438 УКУ – нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

«Оккупант больше не сможет выехать из РФ — в любой цивилизованной стране он сразу же будет арестован и направлен в Украину, где его ждет суд», — добавил Болвинов.