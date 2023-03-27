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Оккупант убил женщину в Изюме из-за ревности: его идентифицировали

Общество 13:35   27.03.2023
Виктория Яковенко
Оккупант убил женщину в Изюме из-за ревности: его идентифицировали Фото: Сергей Болвинов

Жительницу Ивано-Франковска, которая незадолго до 24 февраля 2022 года переехала жить к мужу в Изюм, а затем не смогла выехать из города во время оккупации, военный РФ застрелил в начале июня прошлого года.

Об этом сообщил начальник следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов. Убитой Марии было 36 лет.

«В мае, когда город был оккупирован, за Марией стали ухаживать российские офицеры — рассказывали ей, как «заберут ее в РФ подальше от войны». Более того, эти офицеры начали ревновать Марию друг к другу», – рассказал Сергей Болвинов.

2 июня 2022 года Мария подошла к штабу военных РФ воспользоваться Wi-Fi, чтобы связаться с родственниками. Из штаба вышел пьяный оккупант, один из тех, кто ревновал Марию. Он выстрелил женщине в грудь посреди дня, при этом были свидетели. Мария погибла на месте.

Следователям удалось идентифицировать убийцу – это 39-летний Александр, гражданин России, майор ВС РФ.

Майору-убийце правоохранители заочно сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 438 УКУ – нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством. Ему грозит лишение свободы на срок от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

«Оккупант больше не сможет выехать из РФ — в любой цивилизованной стране он сразу же будет арестован и направлен в Украину, где его ждет суд», — добавил Болвинов.

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Фото: Сергей Болвинов
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Фото: Сергей Болвинов

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 27 марта 2023 в 13:35;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Жительницу Ивано-Франковска, которая незадолго до 24 февраля 2022 года переехала жить к мужу в Изюм, а затем не смогла выехать из города во время оккупации, военный РФ застрелил в начале июня прошлого года.".