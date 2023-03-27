Окупант вбив жінку в Ізюмі через ревнощі: його ідентифікували
Мешканку Івано-Франківська, яка незадовго до 24 лютого 2022 року переїхала жити до чоловіка в Ізюм, а потім не змогла виїхати з міста під час окупації, військовий РФ застрелив на початку червня минулого року.
Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов. Вбитій Марії було 36 років.
«У травні, коли місто було окуповане, до Марії почали залицятися російські офіцери — розповідали їй, як “заберуть її до РФ подалі від війни”. Більш того, ці офіцери почали ревнувати Марію один до одного», – розповів Сергій Болвінов.
Другого червня Марія підійшла до штабу військових РФ аби скористатися Wi-Fi, щоб зв’язатися з родичами. Зі штабу вийшов п’яний окупант, один з тих, хто ревнував Марію. Він вистрілив жінці у груди посеред дня, при цьому були свідки. Жінка померла одразу на місці.
Слідчим вдалося ідентифікувати вбивцю – це 39-річний Олександр, громадянин Росії, майор ЗС РФ.
Майору-вбивці правоохоронці заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 438 ККУ — порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. Йому загрожує позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.
«Окупант більше не зможе виїхати з РФ — в будь-якій цивілізованій країні він одразу ж буде заарештований та направлений до України, де його чекатиме суд», – додав Болвінов.
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- • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2023 в 13:35;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканку Івано-Франківська, яка незадовго до 24 лютого 2022 року переїхала жити до чоловіка в Ізюм, а потім не змогла виїхати з міста під час окупації, військовий РФ застрелив на початку червня минулого року.".