Окупант вбив жінку в Ізюмі через ревнощі: його ідентифікували

Мешканку Івано-Франківська, яка незадовго до 24 лютого 2022 року переїхала жити до чоловіка в Ізюм, а потім не змогла виїхати з міста під час окупації, військовий РФ застрелив на початку червня минулого року.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов. Вбитій Марії було 36 років.

«У травні, коли місто було окуповане, до Марії почали залицятися російські офіцери — розповідали їй, як “заберуть її до РФ подалі від війни”. Більш того, ці офіцери почали ревнувати Марію один до одного», – розповів Сергій Болвінов.

Другого червня Марія підійшла до штабу військових РФ аби скористатися Wi-Fi, щоб зв’язатися з родичами. Зі штабу вийшов п’яний окупант, один з тих, хто ревнував Марію. Він вистрілив жінці у груди посеред дня, при цьому були свідки. Жінка померла одразу на місці.

Слідчим вдалося ідентифікувати вбивцю – це 39-річний Олександр, громадянин Росії, майор ЗС РФ.

Майору-вбивці правоохоронці заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 438 ККУ — порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. Йому загрожує позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

«Окупант більше не зможе виїхати з РФ — в будь-якій цивілізованій країні він одразу ж буде заарештований та направлений до України, де його чекатиме суд», – додав Болвінов.