Live
  • Понеділок 27.03.2023
    • Харків
  •   +14°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.31
    • 🟢

Окупант вбив жінку в Ізюмі через ревнощі: його ідентифікували

Суспільство 13:35   27.03.2023
Вікторія Яковенко
Окупант вбив жінку в Ізюмі через ревнощі: його ідентифікували Фото: Сергій Болвінов

Мешканку Івано-Франківська, яка незадовго до 24 лютого 2022 року переїхала жити до чоловіка в Ізюм, а потім не змогла виїхати з міста під час окупації, військовий РФ застрелив на початку червня минулого року.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Болвінов. Вбитій Марії було 36 років.

«У травні, коли місто було окуповане, до Марії почали залицятися російські офіцери — розповідали їй, як “заберуть її до РФ подалі від війни”. Більш того, ці офіцери почали ревнувати Марію один до одного», – розповів Сергій Болвінов.

Другого червня Марія підійшла до штабу військових РФ аби скористатися Wi-Fi, щоб зв’язатися з родичами. Зі штабу вийшов п’яний окупант, один з тих, хто ревнував Марію. Він вистрілив жінці у груди посеред дня, при цьому були свідки. Жінка померла одразу на місці.

Слідчим вдалося ідентифікувати вбивцю – це 39-річний Олександр, громадянин Росії, майор ЗС РФ.

Майору-вбивці правоохоронці заочно повідомили про підозру за ч. 2 ст. 438 ККУ — порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством. Йому загрожує позбавлення волі строком від 10 до 15 років або довічне позбавлення волі.

«Окупант більше не зможе виїхати з РФ — в будь-якій цивілізованій країні він одразу ж буде заарештований та направлений до України, де його чекатиме суд», – додав Болвінов.

01
Фото: Сергій Болвінов
02
Фото: Сергій Болвінов

Читайте також: 25-річний москвич розстріляв із кулемета подружжя в авто на Харківщині (відео)

Автор: Вікторія Яковенко

Новини за темою:

14:03
З Куп’янщини евакуювали 11 тварин: волонтери потрапили під обстріл
13:35
Окупант вбив жінку в Ізюмі через ревнощі: його ідентифікували
12:53
На Чугуївщині чоловік підірвався на міні біля ставка, – Синєгубов
22:00
З прифронтової Куп’янщини харківські волонтери евакуювали тварин (фото)
19:00
З понеділка починає курсувати автобус Балаклія – Савинці. Розклад.

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Окупант вбив жінку в Ізюмі через ревнощі: його ідентифікували»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2023 в 13:35;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мешканку Івано-Франківська, яка незадовго до 24 лютого 2022 року переїхала жити до чоловіка в Ізюм, а потім не змогла виїхати з міста під час окупації, військовий РФ застрелив на початку червня минулого року.".