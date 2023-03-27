П’є та не піклується про сина: поліцейські навідувалися до жительки Харківщини

У Чугуївському районі правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності 33-річну жінку, яка виховує дворічного сина. Жінка останнім часом зловживає спиртним та не приділяє дитині належної уваги.

З жінкою проводили профілактичну роботу та давали їй час на виправлення, проте вона все одно не дбає про дитину. Під час візиту правоохоронці знову застали її напідпитку, повідомляють у пресслужбі облуправління Нацполіції.

За цим фактом складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками чи особами, які їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.

Також правоохоронці провели рейд “Діти вулиці” та зловили за курінням трьох неповнолітніх. З дітьми та їхніми батьками провели профілактичні бесіди. Останніх притягнули до відповідальності за ч. 3 ст. 184 КУпАП.



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області