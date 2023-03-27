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П’є та не піклується про сина: поліцейські навідувалися до жительки Харківщини

Суспільство 17:44   27.03.2023
Елена Нагорная
П’є та не піклується про сина: поліцейські навідувалися до жительки Харківщини

У Чугуївському районі правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності 33-річну жінку, яка виховує дворічного сина. Жінка останнім часом зловживає спиртним та не приділяє дитині належної уваги.

З жінкою проводили профілактичну роботу та давали їй час на виправлення, проте вона все одно не дбає про дитину. Під час візиту правоохоронці знову застали її напідпитку, повідомляють у пресслужбі облуправління Нацполіції.

За цим фактом складено адміністративний протокол за ч. 1 ст. 184 (невиконання батьками чи особами, які їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) КУпАП.

Також правоохоронці провели рейд “Діти вулиці” та зловили за курінням трьох неповнолітніх. З дітьми та їхніми батьками провели профілактичні бесіди. Останніх притягнули до відповідальності за ч. 3 ст. 184 КУпАП.


Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 27 Березня 2023 в 17:44;

    • Кореспондент Елена Нагорная у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Чугуївському районі правоохоронці притягнули до адміністративної відповідальності 33-річну жінку, яка виховує дворічного сина. Жінка останнім часом зловживає спиртним та не приділяє дитині належної уваги.".