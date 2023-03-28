Аграриев Харьковщины призвали не начинать работы на неразминированных полях

В Харьковской области потенциально опасны – 570 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения, которые еще не разминировали.

«Чтобы начать работы на поле, в первую очередь необходимо обследование площади пиротехническими подразделениями», – сообщили в Харьковской областной военной администрации.

После обследования поля, фермер должен получить акт, удостоверяющий безопасность территории. Только после этого можно начинать полевые работы, рассказали в ХОВА.

«Еженедельно происходят случаи, как в агропромышленной сфере, так и в гражданской относительно, к сожалению, подрыва людей и спецтехники. Еще раз призываю учитывать ситуацию, быть осмотрительными и начинать полевые работы только после обследования площади», — отметил заместитель начальника ХОВА Евгений Иванов.

Сейчас в области работают 20 пиротехнических групп. В скором времени к ним должны присоединиться еще около 100 специалистов. В первую очередь обследуют объекты критической инфраструктуры, публичные места и автодороги. Разминирование полей проходит там, где разрешает ситуация безопасности.

Под временной оккупацией остаются около 72 тысяч гектаров земель сельскохозяйственного назначения.

«300 тысяч гектаров от общей суммы потенциально опасных мы не можем разминировать. Есть несколько причин – непосредственное приближение к линии столкновения и зона досягаемости вражеской артиллерии. Поэтому цифры будут меняться», – подчеркнул Евгений Иванов.