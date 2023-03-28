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Аграріїв Харківщини закликали не починати робіт на нерозмінованих полях

Суспільство 14:39   28.03.2023
Вікторія Яковенко
Аграріїв Харківщини закликали не починати робіт на нерозмінованих полях

У Харківській області потенційно небезпечні – 570 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, які ще не розмінували. 

«Аби розпочати роботи на полі, першочергово необхідне обстеження площі піротехнічними підрозділами», – повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації.

Після обстеження поля, фермер має отримати акт, що засвідчує безпеку території. Лише після цього можна починати польові роботи, розповіли в ХОВА.

«Щотижня трапляються випадки, як в агропромисловій сфері, так і в цивільній щодо, на жаль, підриву людей та спецтехніки. Вкотре закликаю зважати на ситуацію, бути обачними та починати польові роботи лише після обстеження площі», – зазначив заступник начальника ХОВА Євген Іванов.

Наразі в області працюють 20 піротехнічних груп, що розміновують території. Незабаром до них мають долучитися близько 100 фахівців. Першочергово обстежують об’єкти критичної інфраструктури, публічні місця та автошляхи. Розмінування полів проходить там, де дозволяє безпекова ситуація.

Під тимчасовою окупацією залишаються близько 72 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення.

«300 тисяч гектарів від загальної суми потенційно небезпечних ми не можемо розміновувати. Маємо кілька причин – безпосереднє наближення до лінії зіткнення та зона досяжності ворожої артилерії. Тому цифри будуть змінюватися», – підкреслив Євген Іванов.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2023 в 14:39;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харківській області потенційно небезпечні – 570 тисяч гектарів земель сільськогосподарського призначення, які ще не розмінували.".