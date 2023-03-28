В Харькове слышали взрывы

В Харькове в 11:32 прозвучала воздушная тревога. Практически одновременно с этим сообщением жители города услышали взрывы.

Харьковчане в соцсетях сообщили, что слышали минимум два взрыва.

О «прилетах» в городе информации нет. Также мониторинговые группы не информировали о «вылетах» с территории Белгородской области. Ранее жителей области информировали о проведении учений и разминирования в регионе. Информация о причинах взрывов уточняется.