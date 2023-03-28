В Харькове слышали взрывы
В Харькове в 11:32 прозвучала воздушная тревога. Практически одновременно с этим сообщением жители города услышали взрывы.
Харьковчане в соцсетях сообщили, что слышали минимум два взрыва.
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О «прилетах» в городе информации нет. Также мониторинговые группы не информировали о «вылетах» с территории Белгородской области. Ранее жителей области информировали о проведении учений и разминирования в регионе. Информация о причинах взрывов уточняется.
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- • Дата публикации материала: 28 марта 2023 в 11:44;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове в 11:32 прозвучала воздушная тревога. Практически одновременно с этим сообщением жители города услышали взрывы".