У Харкові чули вибухи
У Харкові об 11:32 пролунала повітряна тривога. Практично одночасно із цим повідомленням жителі міста почули вибухи.
Харків’яни в соцмережах повідомили, що чули щонайменше два вибухи.
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Про “прильоти” у місті інформації немає. Також моніторингові групи не інформували про “вильоти” з території Бєлгородської області. Раніше мешканців області інформували про проведення навчань та розмінування в регіоні. Інформація щодо причин вибухів уточнюється.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2023 в 11:44;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові об 11:32 пролунала повітряна тривога. Практично одночасно із цим повідомленням жителі міста почули вибухи".