Live
  • Вівторок 28.03.2023
    • Харків
  •   +13°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.39
    • 🔴

У Харкові чули вибухи

Події 11:44   28.03.2023
Оксана Горун
У Харкові чули вибухи

У Харкові об 11:32 пролунала повітряна тривога. Практично одночасно із цим повідомленням жителі міста почули вибухи.

Харків’яни в соцмережах повідомили, що чули щонайменше два вибухи.

  • Читайте також: Після удару РФ у деяких районах Харкова проблеми зі світлом – Терехов

    • Про “прильоти” у місті інформації немає. Також моніторингові групи не інформували про “вильоти” з території Бєлгородської області. Раніше мешканців області інформували про проведення навчань та розмінування в регіоні. Інформація щодо причин вибухів уточнюється.

    Автор: Оксана Горун

    Новини за темою:

    12:17
    На Харківщині з 13:00 до 14:00 лунатимуть вибухи
    11:07
    У Харкові пролунають вибухи
    04:48
    Після удару РФ у деяких районах Харкова проблеми зі світлом – Терехов
    04:34
    Близько 15 ударів по енергоінфраструктурі, є влучання в будинок – Синєгубов
    04:11
    У Харкові лунають вибухи: Синєгубов закликає перебувати в укриттях

  • Категорії: Події, Харків; Теги: ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові чули вибухи»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 28 Березня 2023 в 11:44;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові об 11:32 пролунала повітряна тривога. Практично одночасно із цим повідомленням жителі міста почули вибухи".