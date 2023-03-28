У Харкові чули вибухи

У Харкові об 11:32 пролунала повітряна тривога. Практично одночасно із цим повідомленням жителі міста почули вибухи.

Харків’яни в соцмережах повідомили, що чули щонайменше два вибухи.

Про “прильоти” у місті інформації немає. Також моніторингові групи не інформували про “вильоти” з території Бєлгородської області. Раніше мешканців області інформували про проведення навчань та розмінування в регіоні. Інформація щодо причин вибухів уточнюється.