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Оккупанты на Купянском направлении сосредоточили лучшие войска — ISW

Мир 08:05   29.03.2023
Оксана Горун
Оккупанты на Купянском направлении сосредоточили лучшие войска — ISW Фото: карта ISW

Институт изучения войны (ISW) отметил попытки армии РФ вести наступательные действия на Купянском направлении, а также — нехватку бронетехники у врага.

«28 марта российские войска продолжали наступление на рубеже Купянск — Святово — Кременная. По данным Генштаба Украины, российские войска вели безуспешные наступательные операции в районе н.п. Крахмальное (20 км к северо-западу от Сватово), Кузьмино (3 км к юго-западу от Кременной), Верхнекаменское (18 км к югу от Кременной) и Берестовое (30 км к югу от Кременной)», — сообщили в актуальной сводке ISW.

Со ссылкой на данные официального спикера Восточной группы войск Украины полковника Сергея Череватого, аналитики отметили, что за прошедшие сутки на этой части фронта произошло 13 боевых столкновений.

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«Хотя российские войска сосредоточили в этом районе часть своих лучших войск, они испытывают повсеместную нехватку бронетехники», — отметили в ISW.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Мир, Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 29 марта 2023 в 08:05;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) отметил попытки армии РФ вести наступательные действия на Купянском направлении, а также — нехватку бронетехники у врага".