Оккупанты на Купянском направлении сосредоточили лучшие войска — ISW

Институт изучения войны (ISW) отметил попытки армии РФ вести наступательные действия на Купянском направлении, а также — нехватку бронетехники у врага.

«28 марта российские войска продолжали наступление на рубеже Купянск — Святово — Кременная. По данным Генштаба Украины, российские войска вели безуспешные наступательные операции в районе н.п. Крахмальное (20 км к северо-западу от Сватово), Кузьмино (3 км к юго-западу от Кременной), Верхнекаменское (18 км к югу от Кременной) и Берестовое (30 км к югу от Кременной)», — сообщили в актуальной сводке ISW.

Со ссылкой на данные официального спикера Восточной группы войск Украины полковника Сергея Череватого, аналитики отметили, что за прошедшие сутки на этой части фронта произошло 13 боевых столкновений.

«Хотя российские войска сосредоточили в этом районе часть своих лучших войск, они испытывают повсеместную нехватку бронетехники», — отметили в ISW.