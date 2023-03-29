Окупанти на Куп’янському напрямку зосередили найкращі війська – ISW
Інститут вивчення війни (ISW) відзначив спроби армії РФ вести наступальні дії на Куп’янському напрямку, а також брак бронетехніки у ворога.
“28 березня російські війська продовжували наступ на рубежі Куп’янськ – Сватове – Кремінна. За даними Генштабу України, російські війська вели безуспішні наступальні операції в районі н.п. Крохмальне (20 км на північний захід від Сватового), Кузьміне (3 км на південний захід від Кремінної), Верхньокам’янське (18 км на південь від Кремінної) та Берестове (30 км на південь від Кремінної)”, – повідомили в актуальному зведенні ISW.
З посиланням на дані офіційного спікера Східної групи військ України полковника Сергія Череватого, аналітики зазначили, що минулої доби на цій частині фронту сталося 13 бойових зіткнень.
Читайте також: На Куп’янсько-Лиманському напрямку у ворога більше техніки та менше втрат
“Хоча російські війська зосередили в цьому районі частину своїх найкращих військ, вони відчувають повсюдну нестачу бронетехніки”, – зазначили в ISW.
Новини за темою:
Ви читали новину: «Окупанти на Куп’янському напрямку зосередили найкращі війська – ISW»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2023 в 08:05;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) відзначив спроби армії РФ вести наступальні дії на Куп’янському напрямку, а також брак бронетехніки у ворога".