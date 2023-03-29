Окупанти на Куп’янському напрямку зосередили найкращі війська – ISW

Інститут вивчення війни (ISW) відзначив спроби армії РФ вести наступальні дії на Куп’янському напрямку, а також брак бронетехніки у ворога.

“28 березня російські війська продовжували наступ на рубежі Куп’янськ – Сватове – Кремінна. За даними Генштабу України, російські війська вели безуспішні наступальні операції в районі н.п. Крохмальне (20 км на північний захід від Сватового), Кузьміне (3 км на південний захід від Кремінної), Верхньокам’янське (18 км на південь від Кремінної) та Берестове (30 км на південь від Кремінної)”, – повідомили в актуальному зведенні ISW.

З посиланням на дані офіційного спікера Східної групи військ України полковника Сергія Череватого, аналітики зазначили, що минулої доби на цій частині фронту сталося 13 бойових зіткнень.

“Хоча російські війська зосередили в цьому районі частину своїх найкращих військ, вони відчувають повсюдну нестачу бронетехніки”, – зазначили в ISW.