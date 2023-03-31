Синегубов: БпЛА Shahed атаковали на Харьковщине инфраструктуру Укргаздобычи

В ночь на 31 марта российская армия атаковала беспилотниками Shahed инфраструктуру АО «Укргаздобыча» в Изюмском районе Харьковской области, рассказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

«Эти боевые дроны, они частично попали в инфраструктуру Укргаздобычи. Все последствия были ликвидированы достаточно оперативно», — сообщил глава ХОВА.

Также глава ХОВА добавил, что подразделения ГСЧС сейчас работают над ликвидацией последствий ударов по Харькову и Изюмщине, чтобы наладить предоставление в частности услуг электроснабжения.

«На тех территориях, где упали эти ракеты, была частично повреждена энергетическая инфраструктура, электросети и тому подобное. Однако достаточно быстро мы все это восстановим», — заверил Синегубов.

Ранее глава ХОВА сообщал, что российская армия атаковала беспилотниками Shahed объекты критической инфраструктуры в Изюмском районе. Ранения получили двое гражданских мужчин в возрасте 44 и 66 лет — их госпитализировали.

В утренней сводке Генштаб ВСУ информировал, что для нанесения авиаударов враг задействовал десять БпЛА типа Shahed, девять из них уничтожили украинские защитники.