Live
  • Пятница 31.03.2023
    • Харьков
  •   +5°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.78
    • 🔴

Синегубов: БпЛА Shahed атаковали на Харьковщине инфраструктуру Укргаздобычи

Происшествия 11:05   31.03.2023
Елена Нагорная
Синегубов: БпЛА Shahed атаковали на Харьковщине инфраструктуру Укргаздобычи

В ночь на 31 марта российская армия атаковала беспилотниками Shahed инфраструктуру АО «Укргаздобыча» в Изюмском районе Харьковской области, рассказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.

«Эти боевые дроны, они частично попали в инфраструктуру Укргаздобычи. Все последствия были ликвидированы достаточно оперативно», — сообщил глава ХОВА.

Также глава ХОВА добавил, что подразделения ГСЧС сейчас работают над ликвидацией последствий ударов по Харькову и Изюмщине, чтобы наладить предоставление в частности услуг электроснабжения.

«На тех территориях, где упали эти ракеты, была частично повреждена энергетическая инфраструктура, электросети и тому подобное. Однако достаточно быстро мы все это восстановим», — заверил Синегубов.

Ранее глава ХОВА сообщал, что российская армия атаковала беспилотниками Shahed объекты критической инфраструктуры в Изюмском районе. Ранения получили двое гражданских мужчин в возрасте 44 и 66 лет — их госпитализировали.

В утренней сводке Генштаб ВСУ информировал, что для нанесения авиаударов враг задействовал десять БпЛА типа Shahed, девять из них уничтожили украинские защитники.

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

11:05
Синегубов: БпЛА Shahed атаковали на Харьковщине инфраструктуру Укргаздобычи
10:37
Трудно сказать, что было целью: Синегубов уточнил, где в Харькове упали ракеты
10:13
На дорогах Харьковщины поймали трех пьяных водителей и мужчину с гранатой
09:52
В ГСЧС сообщили о разрушениях вследствие обстрела Харькова и не только (фото)
09:26
Ракетный удар по Харькову: прокуратура показала видео с места «прилета»

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Синегубов: БпЛА Shahed атаковали на Харьковщине инфраструктуру Укргаздобычи»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 31 марта 2023 в 11:05;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 31 марта российская армия атаковала беспилотниками Shahed инфраструктуру АО «Укргаздобыча» в Изюмском районе Харьковской области, рассказал глава ХОВА Олег Синегубов в эфире национального телемарафона.".