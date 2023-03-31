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Синєгубов: Shahed атакували на Харківщині інфраструктуру Укргазвидобування

Події 11:05   31.03.2023
Олена Нагорна
Синєгубов: Shahed атакували на Харківщині інфраструктуру Укргазвидобування

У ніч проти 31 березня російська армія атакувала безпілотниками Shahed інфраструктуру АТ “Укргазвидобування” в Ізюмському районі Харківської області, розповів голова ХОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.

“Ці бойові дрони, вони частково влучили в інфраструктуру Укргазвидобування. Усі наслідки були ліквідовані досить оперативно”, – повідомив Синєгубов.

Також голова ХОВА додав, що підрозділи ДСНС наразі працюють над ліквідацією наслідків ударів по Харкову та Ізюмщині, щоб налагодити надання, зокрема, послуг електропостачання.

“На тих територіях, де влучили ці ракети, було частково пошкоджено енергетичну інфраструктуру, електромережі тощо. Однак досить швидко ми все це відновимо”, – запевнив Синєгубов.

Раніше глава ХОВА повідомляв, що російська армія атакувала безпілотниками Shahed об’єкти критичної інфраструктури в Ізюмському районі. Поранення отримали двоє цивільних чоловіків віком 44 та 66 років – їх ушпиталили.

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ інформував, що для завдання авіаударів ворог задіяв десять БпЛА типу Shahed, дев’ять із них знищили українські захисники.

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2023 в 11:05;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч проти 31 березня російська армія атакувала безпілотниками Shahed інфраструктуру АТ “Укргазвидобування” в Ізюмському районі Харківської області, розповів голова ХОВА Олег Синєгубов в етері національного телемарафону.".