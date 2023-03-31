Синєгубов повідомив про атаку дронів Shahed на Ізюмщині та двох поранених
У ніч проти 31 березня російська армія атакувала безпілотниками Shahed об’єкти критичної інфраструктури в Ізюмському районі Харківської області.
Внаслідок цього поранення отримали двоє цивільних чоловіків віком 44 та 66 років – їх ушпиталили, повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ інформував, що для завдання авіаударів ворог задіяв десять БпЛА типу Shahed, дев’ять із них знищили українські захисники.
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- • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2023 в 09:07;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч проти 31 березня російська армія атакувала безпілотниками Shahed об’єкти критичної інфраструктури в Ізюмському районі Харківської області.".