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Синєгубов повідомив про атаку дронів Shahed на Ізюмщині та двох поранених

Події 09:07   31.03.2023
Олена Нагорна
Синєгубов повідомив про атаку дронів Shahed на Ізюмщині та двох поранених

У ніч проти 31 березня російська армія атакувала безпілотниками Shahed об’єкти критичної інфраструктури в Ізюмському районі Харківської області.

Внаслідок цього поранення отримали двоє цивільних чоловіків віком 44 та 66 років – їх ушпиталили, повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ інформував, що для завдання авіаударів ворог задіяв десять БпЛА типу Shahed, дев’ять із них знищили українські захисники.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 31 Березня 2023 в 09:07;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч проти 31 березня російська армія атакувала безпілотниками Shahed об’єкти критичної інфраструктури в Ізюмському районі Харківської області.".