Синєгубов повідомив про атаку дронів Shahed на Ізюмщині та двох поранених

У ніч проти 31 березня російська армія атакувала безпілотниками Shahed об’єкти критичної інфраструктури в Ізюмському районі Харківської області.

Внаслідок цього поранення отримали двоє цивільних чоловіків віком 44 та 66 років – їх ушпиталили, повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У ранковому зведенні Генштаб ЗСУ інформував, що для завдання авіаударів ворог задіяв десять БпЛА типу Shahed, дев’ять із них знищили українські захисники.