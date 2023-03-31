Синегубов сообщил об атаке дронов Shahed на Изюмщине и двоих раненых

В ночь на 31 марта российская армия атаковала беспилотниками Shahed объекты критической инфраструктуры в Изюмском районе Харьковской области.

В результате этого ранения получили двое гражданских мужчин в возрасте 44 и 66 лет — их госпитализировали, сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В утренней сводке Генштаб ВСУ информировал, что для нанесения авиаударов враг задействовал десять БпЛА типа Shahed, девять из них уничтожили украинские защитники.