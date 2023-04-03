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Мошенник хотел присвоить квартиру в центре Харькова стоимостью 1,6 млн грн

Общество 17:06   03.04.2023
Виктория Яковенко
Мошенник хотел присвоить квартиру в центре Харькова стоимостью 1,6 млн грн Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители сообщили о подозрении 50-летнему харьковчанину, который хотел незаконно завладеть квартирой стоимостью почти 1,6 млн. грн.

В Харьковской областной прокуратуре выяснили, что преступник подделал исполнительную надпись нотариуса.

«Он подал заявление в один из отделов государственной исполнительной службы в Харькове об открытии исполнительного производства в связи с якобы долговыми обязательствами мужчины, которому на праве частной собственности принадлежала квартира, расположенная по улице Донца-Захаржевского», — добавили в прокуратуре.

Из-за этого на указанную квартиру был наложен арест с целью взыскания задолженности.

«Однако план мошенника не сработал — органом досудебного расследования было изъято указанное исполнительное производство и предотвращено нанесение материального ущерба потерпевшему», — рассказали правоохранители.

Мужчине сообщили о подозрении по факту законченного покушения на мошенничество в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УКУ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении 50-летнему харьковчанину, который хотел незаконно завладеть квартирой стоимостью почти 1,6 млн. грн.".