Мошенник хотел присвоить квартиру в центре Харькова стоимостью 1,6 млн грн
Правоохранители сообщили о подозрении 50-летнему харьковчанину, который хотел незаконно завладеть квартирой стоимостью почти 1,6 млн. грн.
В Харьковской областной прокуратуре выяснили, что преступник подделал исполнительную надпись нотариуса.
«Он подал заявление в один из отделов государственной исполнительной службы в Харькове об открытии исполнительного производства в связи с якобы долговыми обязательствами мужчины, которому на праве частной собственности принадлежала квартира, расположенная по улице Донца-Захаржевского», — добавили в прокуратуре.
Из-за этого на указанную квартиру был наложен арест с целью взыскания задолженности.
«Однако план мошенника не сработал — органом досудебного расследования было изъято указанное исполнительное производство и предотвращено нанесение материального ущерба потерпевшему», — рассказали правоохранители.
Мужчине сообщили о подозрении по факту законченного покушения на мошенничество в особо крупных размерах (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 УКУ). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества.
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2023 в 17:06;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении 50-летнему харьковчанину, который хотел незаконно завладеть квартирой стоимостью почти 1,6 млн. грн.".