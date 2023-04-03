Шахрай хотів привласнити квартиру в центрі Харкова вартістю 1,6 млн грн

Правоохоронці повідомили про підозру 50-річному харків’янину, який хотів незаконно заволодіти квартирою вартістю майже 1,6 млн грн.

У Харківській обласній прокуратурі встановили, що злочинець підробив виконавчий напис нотаріуса.

«Він подав заяву до одного з відділів державної виконавчої служби у м. Харкові про відкриття виконавчого провадження у зв’язку з нібито борговими зобов’язаннями чоловіка, якому на праві приватної власності належала квартира, розташована по вулиці Донця–Захаржевського», – додали в прокуратурі.

Через це на вказану квартиру було накладено арешт з метою стягнення заборгованості.

«Однак план шахрая не спрацював — органом досудового розслідування було вилучено зазначене виконавче провадження та упереджено завдання матеріальної шкоди потерпілому», – розповіли правоохоронці.

Наразі чоловіку повідомили про підозру за фактом закінченого замаху на шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 ККУ). Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.