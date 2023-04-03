В городе на Харьковщине будут греметь взрывы
Фото: Балаклейская городская военная администрация
В городе Балаклея 3 апреля в 15:00 будет происходить уничтожение взрывоопасных предметов.
Об этом предупредили в Балаклейской городской военной администрации.
«В связи с уничтожением взрывоопасных предметов, сегодня, 03 апреля, в 15:00 будет осуществляться кратковременное (10 мин.) перекрытие движения автотранспорта в г. Балаклея возле магазина», — сообщили в Балаклейской ГВА.
Читайте также: В Старом Салтове расчищают улицы от разбитых обстрелами РФ машин (фото)
Новости по теме:
Вы читали новость: «В городе на Харьковщине будут греметь взрывы»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 3 апреля 2023 в 13:43;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Балаклея 3 апреля в 15:00 будет происходить уничтожение взрывоопасных предметов.".