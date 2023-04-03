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В городе на Харьковщине будут греметь взрывы

Общество 13:43   03.04.2023
Виктория Яковенко
В городе на Харьковщине будут греметь взрывы Фото: Балаклейская городская военная администрация

В городе Балаклея 3 апреля в 15:00 будет происходить уничтожение взрывоопасных предметов.

Об этом предупредили в Балаклейской городской военной администрации.

«В связи с уничтожением взрывоопасных предметов, сегодня, 03 апреля, в 15:00 будет осуществляться кратковременное (10 мин.) перекрытие движения автотранспорта в г. Балаклея возле магазина», — сообщили в Балаклейской ГВА.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 апреля 2023 в 13:43;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В городе Балаклея 3 апреля в 15:00 будет происходить уничтожение взрывоопасных предметов.".