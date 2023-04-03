В городе на Харьковщине будут греметь взрывы

В городе Балаклея 3 апреля в 15:00 будет происходить уничтожение взрывоопасных предметов.

Об этом предупредили в Балаклейской городской военной администрации.

«В связи с уничтожением взрывоопасных предметов, сегодня, 03 апреля, в 15:00 будет осуществляться кратковременное (10 мин.) перекрытие движения автотранспорта в г. Балаклея возле магазина», — сообщили в Балаклейской ГВА.