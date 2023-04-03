В Старом Салтове расчищают улицы от разбитых обстрелами РФ машин (фото)
Фото: Старосалтовская поселковая военная администрация
Владельцев автомобилей, которые повреждены от ударов РФ и остались на улицах Старого Салтова, просят обратиться в администрацию.
Сотрудники КП «Салтов водоканал» расчищают улицы громады от разбитых машин. Об этом сообщили в Старосалтовской поселковой военной администрации.
«После повседневных обстрелов Старосалтовской ТГ в мае-сентябре 2022 года на улицах нашей громады было много разбитых и деформированных огнем машин», — рассказали в Старосалтовской ВА.
Если кто-то узнал свой автомобиль и хочет его забрать, нужно обратиться с документами в администрацию.
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- • Дата публикации материала: 3 апреля 2023 в 12:32;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Владельцев автомобилей, которые повреждены от ударов РФ и остались на улицах Старого Салтова, просят обратиться в администрацию.".