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В Старом Салтове расчищают улицы от разбитых обстрелами РФ машин (фото)

Общество 12:32   03.04.2023
Виктория Яковенко
В Старом Салтове расчищают улицы от разбитых обстрелами РФ машин (фото) Фото: Старосалтовская поселковая военная администрация

Владельцев автомобилей, которые повреждены от ударов РФ и остались на улицах Старого Салтова, просят обратиться в администрацию.

Сотрудники КП «Салтов водоканал» расчищают улицы громады от разбитых машин. Об этом сообщили в Старосалтовской поселковой военной администрации.

«После повседневных обстрелов Старосалтовской ТГ в мае-сентябре 2022 года на улицах нашей громады было много разбитых и деформированных огнем машин», — рассказали в Старосалтовской ВА.

Если кто-то узнал свой автомобиль и хочет его забрать, нужно обратиться с документами в администрацию.

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Фото: Старосалтовская поселковая военная администрация
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Фото: Старосалтовская поселковая военная администрация

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 апреля 2023 в 12:32;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Владельцев автомобилей, которые повреждены от ударов РФ и остались на улицах Старого Салтова, просят обратиться в администрацию.".