В Старом Салтове расчищают улицы от разбитых обстрелами РФ машин (фото)

Владельцев автомобилей, которые повреждены от ударов РФ и остались на улицах Старого Салтова, просят обратиться в администрацию.

Сотрудники КП «Салтов водоканал» расчищают улицы громады от разбитых машин. Об этом сообщили в Старосалтовской поселковой военной администрации.

«После повседневных обстрелов Старосалтовской ТГ в мае-сентябре 2022 года на улицах нашей громады было много разбитых и деформированных огнем машин», — рассказали в Старосалтовской ВА.

Если кто-то узнал свой автомобиль и хочет его забрать, нужно обратиться с документами в администрацию.