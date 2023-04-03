У Старому Салтові розчищають вулиці від розбитих обстрілами РФ машин (фото)

Власників автомобілів, які пошкоджені від ударів РФ та залишилися на вулицях Старого Салтова, просять звернутися до адміністрації.

Співробітники КП «Салтів водоканал» розчищають вулиці громади від розбитих машин. Про це повідомили у Старосалтівській селищній військовій адміністрації.

“Після повсякденних обстрілів Старосалтівської ТГ у травні-вересні 2022 року на вулицях нашої громади було багато розбитих і деформованих вогнем машин”, – розповіли у Старосалтівській ВА.

Якщо хтось впізнав свій автомобіль і хоче його забрати, потрібно звернутися з документами до адміністрації.