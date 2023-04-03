У місті на Харківщині лунатимуть вибухи

У місті Балаклія 3 квітня о 15:00 відбуватиметься знищення вибухонебезпечних предметів.

Про це попередили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

«У зв’язку зі знищенням вибухонебезпечних предметів, сьогодні, 03 квітня, о 15:00 буде здійснюватись короткотривале (10 хв.) перекриття руху автотранспорту у м. Балаклія біля магазину», – повідомили в Балаклійській МВА.