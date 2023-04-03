У місті на Харківщині лунатимуть вибухи
Балаклійська міська військова адміністрація
У місті Балаклія 3 квітня о 15:00 відбуватиметься знищення вибухонебезпечних предметів.
Про це попередили у Балаклійській міській військовій адміністрації.
«У зв’язку зі знищенням вибухонебезпечних предметів, сьогодні, 03 квітня, о 15:00 буде здійснюватись короткотривале (10 хв.) перекриття руху автотранспорту у м. Балаклія біля магазину», – повідомили в Балаклійській МВА.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2023 в 13:43;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Балаклія 3 квітня о 15:00 відбуватиметься знищення вибухонебезпечних предметів.".