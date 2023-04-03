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У місті на Харківщині лунатимуть вибухи

Суспільство 13:43   03.04.2023
Вікторія Яковенко
У місті на Харківщині лунатимуть вибухи Балаклійська міська військова адміністрація

У місті Балаклія 3 квітня о 15:00 відбуватиметься знищення вибухонебезпечних предметів.

Про це попередили у Балаклійській міській військовій адміністрації.

«У зв’язку зі знищенням вибухонебезпечних предметів, сьогодні, 03 квітня, о 15:00 буде здійснюватись короткотривале (10 хв.) перекриття руху автотранспорту у м. Балаклія біля магазину», – повідомили в Балаклійській МВА.

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Автор: Вікторія Яковенко

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Квітня 2023 в 13:43;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "У місті Балаклія 3 квітня о 15:00 відбуватиметься знищення вибухонебезпечних предметів.".