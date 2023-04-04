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Синегубов также получил медаль от Минобороны: награду передал Резников (фото)

Общество 21:27   04.04.2023
Елена Нагорная
Синегубов также получил медаль от Минобороны: награду передал Резников (фото) Фото: Олег Синегубов

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов получил награду от министра обороны Украины Алексея Резникова — медаль «Золотой трезубец».

Об этом сам Синегубов сообщает в Telegram.

«Благодарен министерству за такую высокую оценку работы. Это большая честь и для меня лично, и для всей Харьковщины. Ведь любые достижения — это, прежде всего, результат объединения усилий многих людей. Спасибо всей команде Харьковской ОВА за невероятную настойчивость и самоотдачу, которую они демонстрируют уже больше года, работая в чрезвычайно сложных условиях», — написал Синегубов.


Фото: Олег Синегубов

Ранее о получении такой же награды от Резникова сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Политика, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 4 апреля 2023 в 21:27;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов получил награду от министра обороны Украины Алексея Резникова — медаль «Золотой трезубец».".