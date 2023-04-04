Синегубов также получил медаль от Минобороны: награду передал Резников (фото)
Фото: Олег Синегубов
Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов получил награду от министра обороны Украины Алексея Резникова — медаль «Золотой трезубец».
Об этом сам Синегубов сообщает в Telegram.
«Благодарен министерству за такую высокую оценку работы. Это большая честь и для меня лично, и для всей Харьковщины. Ведь любые достижения — это, прежде всего, результат объединения усилий многих людей. Спасибо всей команде Харьковской ОВА за невероятную настойчивость и самоотдачу, которую они демонстрируют уже больше года, работая в чрезвычайно сложных условиях», — написал Синегубов.
Фото: Олег Синегубов
Ранее о получении такой же награды от Резникова сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2023 в 21:27;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов получил награду от министра обороны Украины Алексея Резникова — медаль «Золотой трезубец».".