Синегубов также получил медаль от Минобороны: награду передал Резников (фото)

Начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов получил награду от министра обороны Украины Алексея Резникова — медаль «Золотой трезубец».

Об этом сам Синегубов сообщает в Telegram.

«Благодарен министерству за такую высокую оценку работы. Это большая честь и для меня лично, и для всей Харьковщины. Ведь любые достижения — это, прежде всего, результат объединения усилий многих людей. Спасибо всей команде Харьковской ОВА за невероятную настойчивость и самоотдачу, которую они демонстрируют уже больше года, работая в чрезвычайно сложных условиях», — написал Синегубов.



Фото: Олег Синегубов

Ранее о получении такой же награды от Резникова сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.