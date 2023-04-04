Синєгубов також отримав медаль від Міноборони: її передав Резніков (фото)
Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов отримав нагороду від міністра оборони України Олексія Резнікова – медаль “Золотий тризуб”.
Про це сам Синєгубов повідомляє в Telegram.
“Вдячний міністерству за таку високу оцінку роботи. Це велика честь і для мене особисто, і для всієї Харківщини. Адже будь-які досягнення – це передусім результат об’єднання зусиль багатьох людей. Щиро дякую всій команді Харківської ОВА за неймовірну наполегливість та самовіддачу, яку вони демонструють уже понад рік, працюючи в надзвичайно складних умовах”, – написав Синєгубов.
Фото: Олег Синєгубов
Раніше про отримання такої ж нагороди від Резнікова повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2023 в 21:27;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов отримав нагороду від міністра оборони України Олексія Резнікова – медаль “Золотий тризуб”.".