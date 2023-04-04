Live
  • Вівторок 04.04.2023
    • Харків
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.76
    • 🟢

За патріотизм та активну позицію: Терехов отримав медаль від Міноборони (фото)

Суспільство 20:01   04.04.2023
Олена Нагорна
За патріотизм та активну позицію: Терехов отримав медаль від Міноборони (фото)

Мер Харкова Ігор Терехов нагороджений відзнакою Міністерства оборони України – медаллю “Золотий тризуб”.

Нагороду Терехову сьогодні, 4 квітня, вручив міністр оборони Олексій Рєзніков, повідомляє пресслужба міськради.

“Мер Харкова отримав медаль за надання всебічної допомоги під час збройної агресії російської федерації проти України, співпрацю зі Збройними Силами України, патріотизм та активну громадянську позицію”, – пише пресслужба.


Фото: Харківська міськрада

Читайте також: Харків — місто-герой: Терехов показав нагороду, передану Зеленським

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

20:27
“Виїхати або готуватися”: Верещук дала пораду жителям окупованих територій
20:01
За патріотизм та активну позицію: Терехов отримав медаль від Міноборони (фото)
19:36
Юні харків’яни написали радіодиктант про міни. Диктував пес Патрон (відео)
19:09
Де харків’янам брати воду, якщо у кранах її не стане через удар РФ. Адреси
18:35
Десяток населених пунктів Харківщини був під ворожим вогнем – Генштаб

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «За патріотизм та активну позицію: Терехов отримав медаль від Міноборони (фото)»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 4 Квітня 2023 в 20:01;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов нагороджений відзнакою Міністерства оборони України – медаллю “Золотий тризуб”.".