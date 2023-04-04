За патріотизм та активну позицію: Терехов отримав медаль від Міноборони (фото)

Мер Харкова Ігор Терехов нагороджений відзнакою Міністерства оборони України – медаллю “Золотий тризуб”.

Нагороду Терехову сьогодні, 4 квітня, вручив міністр оборони Олексій Рєзніков, повідомляє пресслужба міськради.

“Мер Харкова отримав медаль за надання всебічної допомоги під час збройної агресії російської федерації проти України, співпрацю зі Збройними Силами України, патріотизм та активну громадянську позицію”, – пише пресслужба.



Фото: Харківська міськрада