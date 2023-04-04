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За патриотизм и активную позицию: Терехов получил медаль от Минобороны (фото)

Общество 20:01   04.04.2023
Елена Нагорная
За патриотизм и активную позицию: Терехов получил медаль от Минобороны (фото) Фото: Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов награжден знаком отличия Министерства обороны Украины — медалью «Золотой трезубец».

Награду Терехову сегодня, 4 апреля, вручил министр обороны Алексей Резников, сообщает пресс-служба горсовета.

«Мэр Харькова получил медаль за оказание всесторонней помощи во время вооруженной агрессии российской федерации против Украины, сотрудничество с Вооруженными Силами Украины, патриотизм и активную гражданскую позицию», — пишет пресс-служба.


Фото: Харьковский горсовет

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Автор: Елена Нагорная

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    • • Дата публикации материала: 4 апреля 2023 в 20:01;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов награжден знаком отличия Министерства обороны Украины — медалью «Золотой трезубец».".