За патриотизм и активную позицию: Терехов получил медаль от Минобороны (фото)
Фото: Харьковский горсовет
Мэр Харькова Игорь Терехов награжден знаком отличия Министерства обороны Украины — медалью «Золотой трезубец».
Награду Терехову сегодня, 4 апреля, вручил министр обороны Алексей Резников, сообщает пресс-служба горсовета.
«Мэр Харькова получил медаль за оказание всесторонней помощи во время вооруженной агрессии российской федерации против Украины, сотрудничество с Вооруженными Силами Украины, патриотизм и активную гражданскую позицию», — пишет пресс-служба.
Фото: Харьковский горсовет
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2023 в 20:01;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов награжден знаком отличия Министерства обороны Украины — медалью «Золотой трезубец».".