За патриотизм и активную позицию: Терехов получил медаль от Минобороны (фото)

Мэр Харькова Игорь Терехов награжден знаком отличия Министерства обороны Украины — медалью «Золотой трезубец».

Награду Терехову сегодня, 4 апреля, вручил министр обороны Алексей Резников, сообщает пресс-служба горсовета.

«Мэр Харькова получил медаль за оказание всесторонней помощи во время вооруженной агрессии российской федерации против Украины, сотрудничество с Вооруженными Силами Украины, патриотизм и активную гражданскую позицию», — пишет пресс-служба.



Фото: Харьковский горсовет