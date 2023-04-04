Міністри оборони України та Литви відвідали Харків: деталі розповів Синєгубов

Харківську область відвідали з робочим візитом міністр оборони України Олексій Резніков та його литовський колега Арвідас Анушаускас. Основне питання, яке обговорювали, — підвищення обороноздатності регіону.

Як повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, Резніков і Анушаускас відвідали Салтівку, яка зазнала значних руйнувань внаслідок агресії РФ.

Також Резніков зустрівся із захисниками Харківщини та вручив їм державні нагороди та відзнаки. Крім того, нагороди отримали поранені бійці та медики.

“Обговорили також військову допомогу Україні, питання розмінування та відновлення інфраструктури. Пан Анушаускас запевнив у незмінності курсу Литви на підтримку України та наданні допомоги стільки, скільки буде потрібно”, – написав Синєгубов.



Фото: Олег Синєгубов