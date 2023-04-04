Live
  • Вторник 04.04.2023
    • Харьков
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.76
    • 🟢

Министры обороны Украины и Литвы приезжали в Харьков: детали сообщил Синегубов

Политика 20:43   04.04.2023
Елена Нагорная
Министры обороны Украины и Литвы приезжали в Харьков: детали сообщил Синегубов Фото: Олег Синегубов

Харьковскую область посетили с рабочим визитом министр обороны Украины Алексей Резников и его литовский коллега Арвидас Анушаускас. Основной вопрос, который обсуждали, — повышение обороноспособности региона.

Как сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, Резников и Анушаускас посетили Салтовку, которая подверглась значительным разрушениям в результате агрессии РФ.

Также Резников встретился с защитниками Харьковщины и вручил им государственные награды и знаки отличия. Кроме того, награды получили раненые бойцы и медики.

Читайте также: За патриотизм и активную позицию: Терехов получил медаль от Минобороны (фото)

«Обсудили также военную помощь Украине, вопросы разминирования и восстановления инфраструктуры. Господин Анушаускас заверил в неизменности курса Литвы на поддержку Украины и оказании помощи столько, сколько потребуется», — написал Синегубов.


Фото: Олег Синегубов

Автор: Елена Нагорная

Новости по теме:

20:27
«Выехать или готовиться»: Верещук дала совет жителям оккупированных территорий
20:01
За патриотизм и активную позицию: Терехов получил медаль от Минобороны (фото)
19:36
Юные харьковчане написали радиодиктант о минах. Диктовал пес Патрон (видео)
19:09
Где харьковчанам брать воду, если в кранах ее не станет из-за удара РФ. Адреса
18:35
Десяток населенных пунктов Харьковщины был под вражеским огнем — Генштаб

  • Категории: Политика, Харьков; Теги: , , , , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Министры обороны Украины и Литвы приезжали в Харьков: детали сообщил Синегубов»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 4 апреля 2023 в 20:43;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковскую область посетили с рабочим визитом министр обороны Украины Алексей Резников и его литовский коллега Арвидас Анушаускас. Основной вопрос, который обсуждали, — повышение обороноспособности региона.".