Министры обороны Украины и Литвы приезжали в Харьков: детали сообщил Синегубов

Харьковскую область посетили с рабочим визитом министр обороны Украины Алексей Резников и его литовский коллега Арвидас Анушаускас. Основной вопрос, который обсуждали, — повышение обороноспособности региона.

Как сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, Резников и Анушаускас посетили Салтовку, которая подверглась значительным разрушениям в результате агрессии РФ.

Также Резников встретился с защитниками Харьковщины и вручил им государственные награды и знаки отличия. Кроме того, награды получили раненые бойцы и медики.

«Обсудили также военную помощь Украине, вопросы разминирования и восстановления инфраструктуры. Господин Анушаускас заверил в неизменности курса Литвы на поддержку Украины и оказании помощи столько, сколько потребуется», — написал Синегубов.



Фото: Олег Синегубов