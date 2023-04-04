Министры обороны Украины и Литвы приезжали в Харьков: детали сообщил Синегубов
Харьковскую область посетили с рабочим визитом министр обороны Украины Алексей Резников и его литовский коллега Арвидас Анушаускас. Основной вопрос, который обсуждали, — повышение обороноспособности региона.
Как сообщает глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, Резников и Анушаускас посетили Салтовку, которая подверглась значительным разрушениям в результате агрессии РФ.
Также Резников встретился с защитниками Харьковщины и вручил им государственные награды и знаки отличия. Кроме того, награды получили раненые бойцы и медики.
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«Обсудили также военную помощь Украине, вопросы разминирования и восстановления инфраструктуры. Господин Анушаускас заверил в неизменности курса Литвы на поддержку Украины и оказании помощи столько, сколько потребуется», — написал Синегубов.
Фото: Олег Синегубов
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- • Дата публикации материала: 4 апреля 2023 в 20:43;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковскую область посетили с рабочим визитом министр обороны Украины Алексей Резников и его литовский коллега Арвидас Анушаускас. Основной вопрос, который обсуждали, — повышение обороноспособности региона.".