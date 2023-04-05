ООО в Харькове недоплатило 6,5 млн грн за аренду и перепродало недвижимость

Предприятие использовало нежилое здание в Харькове, не внося арендную плату за участок, где оно расположено. А, получив решение суда о взыскании недоплаченного в бюджет, перепродало строение.

Прокуратура начала досудебное расследование и обратилась в суд. Ранее Хозсуд Харьковской области уже удовлетворил один иск прокуроров — они требовали взыскать с ООО неуплаченную аренду.

«Основанием для обращения в суд стали установленные прокуратурой нарушения при пользовании земельным участком без надлежаще оформленного права на этот земельный участок. Так, по проспекту Героев Харькова расположено нежилое здание, право собственности на которое зарегистрировано за ООО. При этом земельный участок площадью около 0,5 га ООО использовало без заключения договора аренды, что противоречит требованиям законодательства», — пояснили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Пользуясь зданием и не внося арендную плату за землю, ООО нанесло бюджету Харькова ущерб на сумму более 6,3 млн грн. Прокуратура подала иск в суд, и судьи его поддержали. Но на этом история не закончилась.

«Установлено, что во избежание исполнения решения суда должником в январе 2023 года было отчуждено все имеющееся у него имущество другому недавно созданному ООО на основании договора купли-продажи», — отметили в прокуратуре.

Так что прокуроры подали в суд еще раз — и суд наложил арест на имущество, с ним запрещено производить какие-либо регистрационные действия. По факту умышленного неисполнения решения суда начали расследование.

«Кроме того, по иску прокуратуры судом открыто производство по делу о признании указанного договора купли-продажи недействительным», — отметили прокуроры.