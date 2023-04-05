ТОВ у Харкові недоплатило 6,5 млн грн за оренду та перепродало нерухомість

Підприємство використовувало нежитлову будівлю в Харкові, не вносячи орендну плату за ділянку, де вона розташована. А отримавши рішення суду про стягнення недоплаченого до бюджету, перепродало будівлю.

Прокуратура розпочала досудове розслідування та звернулася до суду. Раніше Господарський суд Харківської області вже задовольнив один позов прокурорів – вони вимагали стягнути з ТОВ несплачену оренду.

“Підставою для звернення до суду стали встановлені прокуратурою порушення під час користування земельною ділянкою без належно оформленого права на цю земельну ділянку. Так, по проспекту Героїв Харкова розташована нежитлова будівля, право власності на яку зареєстровано за ТОВ. При цьому земельну ділянку площею близько 0,5 га ТОВ використовувало без укладення договору оренди, що суперечить вимогам законодавства“, – пояснили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

Користуючись будівлею і не вносячи орендної плати за землю, ТОВ завдало бюджету Харкова збитків на суму понад 6,3 млн грн. Прокуратура подала позов до суду, й судді його підтримали. Але на цьому історія не закінчилась.

“Встановлено, що з метою уникнення виконання рішення суду боржником у січні 2023 року було відчужено все наявне у нього майно іншому нещодавно створеному ТОВ на підставі договору купівлі-продажу”, – зазначили в прокуратурі.

Отже, прокурори подали до суду ще раз – і суд наклав арешт на майно, з ним заборонено здійснювати будь-які реєстраційні дії. За фактом умисного невиконання рішення суду розпочали розслідування.

“Крім того, за позовом прокуратури судом відкрито провадження у справі щодо визнання зазначеного договору купівлі-продажу недійсним”, – зазначили прокурори.