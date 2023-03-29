Підприємці мають повернути землю в Харкові, на якій уже звели будинок
Рішення визнати незаконним договір оренди ділянки в Харкові та повернути землю у власність міста ухвалив Господарський суд Харківської області.
“На підставі рішення Харківської міської ради у 2021 році товариству з обмеженою відповідальністю передано в оренду земельну ділянку, розташовану по вул. Ньютона в Харкові, для будівництва багатоповерхової житлової забудови та її подальшої експлуатації. Однак процедура передачі земельної ділянки в оренду відбувалась без проведення земельних торгів, що є порушенням вимог статей 124, 134 Земельного кодексу України та статті 16 Закону України “Про оренду землі”, – пояснили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
У результаті ТОВ зобов’язали повернути 2 га землі вартістю майже 122 млн грн. Адресу ділянки прокурори не повідомили, проте на ній уже звели каркас багатоповерхівки. За даними прокурорів, — знову ж таки незаконно.
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“Встановлено, що на вказаній земельній ділянці орендарем здійснюється будівництво багатоповерхових будинків без належним чином оформлених дозвільних документів”, – наголосили у прокуратурі.
Суд задовольнив позов прокурорів у повному обсязі, але ТОВ ще може оскаржити це рішення, подавши апеляцію.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Березня 2023 в 10:19;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Рішення визнати незаконним договір оренди ділянки в Харкові та повернути землю у власність міста ухвалив Господарський суд Харківської області".