Предприниматели должны вернуть землю в Харькове, на которой уже построили дом
Решение признать незаконным договор аренды участка в Харькове и вернуть землю в собственность города принял Хозяйственный суд Харьковской области.
«На основании решения Харьковского городского совета в 2021 году обществу с ограниченной ответственностью передан в аренду земельный участок, расположенный по ул. Ньютона в Харькове, для строительства многоэтажной жилой застройки и ее дальнейшей эксплуатации. Однако процедура передачи земельного участка в аренду проходила без проведения земельных торгов, что является нарушением требований статей 124, 134 Земельного кодекса Украины и статьи 16 Закона Украины «Об аренде земли», — пояснили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
В итоге ООО обязали вернуть 2 га земли стоимостью почти в 122 млн грн. Адрес участка прокуроры не сообщили, однако на нем уже возвели каркас многоэтажки. По данным прокуроров, — опять-таки незаконно.
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«Установлено, что на указанном земельном участке арендатором ведется строительство многоэтажных домов без должным образом оформленных разрешительных документов», — подчеркнули в прокуратуре.
Суд удовлетворил иск прокуратуры в полном объеме, но ООО еще может обжаловать это решение, подав апелляцию.
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- • Дата публикации материала: 29 марта 2023 в 10:19;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Решение признать незаконным договор аренды участка в Харькове и вернуть землю в собственность города принял Хозяйственный суд Харьковской области".