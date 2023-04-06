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Защитник Кременной, несмотря на ранение, помог эвакуировать в Харьков кота

Общество 23:13   06.04.2023
Елена Нагорная
Защитник Кременной, несмотря на ранение, помог эвакуировать в Харьков кота

Активисты ищут новый дом черному котику Пумычу, которого в городе Кременная Луганской области спасли украинские защитники. Один из бойцов по имени Андрей пытался эвакуировать своего пушистого побратима даже несмотря на ранение. Он вывез Пумыча в Славянск, а оттуда волонтеры забрали его в Харьков.

Андрей и его товарищи ухаживали за мурлыкой в перерывах между тяжелыми боями, а тот, в свою очередь, был для них моральной поддержкой, рассказывают в группе «Порятунок тварин Харків».

«Пумыч охранял тыловую базу бойцов, пока военные вели тяжелые бои с врагом. Андрей несколько раз пытался эвакуировать Пумыча, но до сих пор не случалось возможности. Андрей получил ранение в одном из боев и, несмотря на это, стремился довести спасение Пумыча до конца. Сегодня военным удалось эвакуировать Пумыча в Славянск, где котика забрали спасатели «Порятунок тварин Харків», — поделились активисты.

Видео: «Порятунок тварин Харків»

Волонтеры пишут, что могут доставить кота в любой регион Украины.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 апреля 2023 в 23:13;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Активисты ищут новый дом черному котику Пумычу, которого в городе Кременная Луганской области спасли украинские защитники. Один из бойцов по имени Андрей пытался эвакуировать своего пушистого побратима даже несмотря на ранение. Он вывез Пумыча в Славянск, а оттуда волонтеры забрали его в Харьков.".