Защитник Кременной, несмотря на ранение, помог эвакуировать в Харьков кота
Активисты ищут новый дом черному котику Пумычу, которого в городе Кременная Луганской области спасли украинские защитники. Один из бойцов по имени Андрей пытался эвакуировать своего пушистого побратима даже несмотря на ранение. Он вывез Пумыча в Славянск, а оттуда волонтеры забрали его в Харьков.
Андрей и его товарищи ухаживали за мурлыкой в перерывах между тяжелыми боями, а тот, в свою очередь, был для них моральной поддержкой, рассказывают в группе «Порятунок тварин Харків».
«Пумыч охранял тыловую базу бойцов, пока военные вели тяжелые бои с врагом. Андрей несколько раз пытался эвакуировать Пумыча, но до сих пор не случалось возможности. Андрей получил ранение в одном из боев и, несмотря на это, стремился довести спасение Пумыча до конца. Сегодня военным удалось эвакуировать Пумыча в Славянск, где котика забрали спасатели «Порятунок тварин Харків», — поделились активисты.
Видео: «Порятунок тварин Харків»
Волонтеры пишут, что могут доставить кота в любой регион Украины.
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- • Дата публикации материала: 6 апреля 2023 в 23:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Активисты ищут новый дом черному котику Пумычу, которого в городе Кременная Луганской области спасли украинские защитники. Один из бойцов по имени Андрей пытался эвакуировать своего пушистого побратима даже несмотря на ранение. Он вывез Пумыча в Славянск, а оттуда волонтеры забрали его в Харьков.".