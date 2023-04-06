Захисник Кремінної, попри поранення, допоміг евакуювати в Харків кота (відео)

Активісти шукають новий дім чорному котику Пумичу, якого у місті Кремінна Луганської області врятували українські захисники. Один із бійців на ім’я Андрій намагався евакуювати свого пухнастого побратима навіть попри поранення. Він вивіз Пумича у Слов’янськ, а звідти волонтери доправили його в Харків.

Андрій та його товариші доглядали за мурчиком у перервах між важкими боями, а той, своєю чергою, був для них моральною підтримкою, розповідають у групі “Порятунок тварин Харків”.

“Пумич охороняв тилову базу бійців, поки військові вели тяжкі бої з ворогом. Андрій кілька разів намагався евакуювати Пумича, але досі не траплялося можливості. Андрій отримав поранення в одному з боїв і попри це прагнув довести порятунок Пумича до кінця. Сьогодні військовим вдалося евакуювати Пумича у Слов’янськ, де котика забрали рятувальники “Порятунок тварин Харків”, – поділилися активісти.

Відео: “Порятунок тварин Харків”

Волонтери пишуть, що можуть доправити кота в будь-який регіон України.