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Уже применяются средства, о которых не стоит говорить — командир роты 92 ОМБр

Происшествия 22:35   07.04.2023
Оксана Горун
Уже применяются средства, о которых не стоит говорить — командир роты 92 ОМБр Фото: кадр из видео

Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОМБр Юрий Федоренко с передовой рассказал о ситуации в Бахмуте.

Видео опубликовали на странице 92 ОМБр в facebook.

«Продолжается активная оборона города Бахмут и подступов к нему. Как говорится, у природы нет плохой погоды, но некоторые сложности доставляет», — отметил Федоренко, предварительно показав хлюпающую под ногами в окопе жидкую грязь.

Юрий Федоренко, Командир роты УБпАК «АХИЛЛЕС», 92 ОМБр
Фото: facebook Юрия Федоренко

Командир заверил, что защитники Украины на своих позициях «своевременно и круглосуточно». А также намекнул, что на передовой получили новые технические средства.

Видео: 92 ОМБр

«Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 механизированной бригады эффективно обнаруживает врага, и уничтожаемых за счет артиллерийских средств, а также других технических средств, о которых не стоит говорить, но они уже активно применяются на переднем крае, — сказал воин 92 бригады. — У орков подгорает знатно. Прячутся как крысы по норам».

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Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОМБр Юрий Федоренко с передовой рассказал о ситуации в Бахмуте".