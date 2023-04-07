Уже применяются средства, о которых не стоит говорить — командир роты 92 ОМБр

Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» харьковской 92 ОМБр Юрий Федоренко с передовой рассказал о ситуации в Бахмуте.

Видео опубликовали на странице 92 ОМБр в facebook.

«Продолжается активная оборона города Бахмут и подступов к нему. Как говорится, у природы нет плохой погоды, но некоторые сложности доставляет», — отметил Федоренко, предварительно показав хлюпающую под ногами в окопе жидкую грязь.

Командир заверил, что защитники Украины на своих позициях «своевременно и круглосуточно». А также намекнул, что на передовой получили новые технические средства.

Видео: 92 ОМБр

«Рота ударных беспилотных авиационных комплексов «Ахиллес» 92 механизированной бригады эффективно обнаруживает врага, и уничтожаемых за счет артиллерийских средств, а также других технических средств, о которых не стоит говорить, но они уже активно применяются на переднем крае, — сказал воин 92 бригады. — У орков подгорает знатно. Прячутся как крысы по норам».