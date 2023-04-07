Уже застосовуються засоби, про які не варто говорити – командир роти 92 ОМБр
Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92 ОМБр Юрій Федоренко з передової розповів про ситуацію в Бахмуті.
Відео опублікували на сторінці 92 ОМБр у фейсбуці.
“Продовжується активна оборона міста Бахмут та підступів до нього. Як кажуть, у природи немає поганої погоди, але дещо складнощі таки доставляє”, – зазначив Федоренко, попередньо показавши рідкий бруд, що хлюпає під ногами в окопі.
Командир запевнив, що захисники України на своїх позиціях “своєчасно та цілодобово”. А також натякнув, що на передовій отримали нові технічні засоби.
Відео: 92 ОМБр
“Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” 92 механізованої бригади ефективно виявляє ворога, та нищимо за рахунок артилерійських засобів, а також інших технічних засобів, про які не варто говорити, але вони вже активно застосовуються на передньому краю, – сказав воїн 92 бригади. – В орків підгоряє знатно. Ховаються як пацюки по норах”.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2023 в 22:35;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92 ОМБр Юрій Федоренко з передової розповів про ситуацію в Бахмуті".