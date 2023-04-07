Уже застосовуються засоби, про які не варто говорити – командир роти 92 ОМБр

Командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” харківської 92 ОМБр Юрій Федоренко з передової розповів про ситуацію в Бахмуті.

Відео опублікували на сторінці 92 ОМБр у фейсбуці.

“Продовжується активна оборона міста Бахмут та підступів до нього. Як кажуть, у природи немає поганої погоди, але дещо складнощі таки доставляє”, – зазначив Федоренко, попередньо показавши рідкий бруд, що хлюпає під ногами в окопі.

Командир запевнив, що захисники України на своїх позиціях “своєчасно та цілодобово”. А також натякнув, що на передовій отримали нові технічні засоби.

Відео: 92 ОМБр

“Рота ударних безпілотних авіаційних комплексів “Ахіллес” 92 механізованої бригади ефективно виявляє ворога, та нищимо за рахунок артилерійських засобів, а також інших технічних засобів, про які не варто говорити, але вони вже активно застосовуються на передньому краю, – сказав воїн 92 бригади. – В орків підгоряє знатно. Ховаються як пацюки по норах”.