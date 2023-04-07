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Вынес бытовую технику: на Харьковщине рецидивист обворовал собственную мать

Общество 13:56   07.04.2023
Виктория Яковенко
Вынес бытовую технику: на Харьковщине рецидивист обворовал собственную мать Фото: Харьковская областная прокуратура

Мужчина, неоднократно имевший проблемы с законом, в частности, привлекался к ответственности за кражи, грабежи, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, ограбил собственную мать.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. В декабре 2022 года во время действия военного положения в поселке Хорошево злоумышленник вынес из дома матери бытовую технику.

Мужчину признали виновным в совершении кражи в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УКУ). Его посадили за решетку на 5 лет.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 7 апреля 2023 в 13:56;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина, неоднократно имевший проблемы с законом, в частности, привлекался к ответственности за кражи, грабежи, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, ограбил собственную мать.".