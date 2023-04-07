Вынес бытовую технику: на Харьковщине рецидивист обворовал собственную мать
Фото: Харьковская областная прокуратура
Мужчина, неоднократно имевший проблемы с законом, в частности, привлекался к ответственности за кражи, грабежи, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, ограбил собственную мать.
Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре. В декабре 2022 года во время действия военного положения в поселке Хорошево злоумышленник вынес из дома матери бытовую технику.
Мужчину признали виновным в совершении кражи в условиях военного положения (ч. 4 ст. 185 УКУ). Его посадили за решетку на 5 лет.
Читайте также: В Харьковской области мужчина угрожал знакомым взорвать боеприпас
Новости по теме:
Вы читали новость: «Вынес бытовую технику: на Харьковщине рецидивист обворовал собственную мать»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 7 апреля 2023 в 13:56;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина, неоднократно имевший проблемы с законом, в частности, привлекался к ответственности за кражи, грабежи, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, ограбил собственную мать.".