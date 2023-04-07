Виніс побутову техніку: на Харківщині рецидивіст обікрав власну матір
Фото: Харківська обласна прокуратура
Чоловік, який неодноразово мав проблеми із законом, зокрема притягався до відповідальності за крадіжки, грабежі, заперечення збройної агресії РФ проти України, пограбував власну матір.
Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. У грудні 2022 року, під час дії воєнного стану, в селищі Хорошеве зловмисник виніс з будинку матері побутову техніку.
Чоловіка визнали винним у вчиненні крадіжки в умовах воєнного стану (ч. 4 ст. 185 ККУ). Його посадили за ґрати на 5 років.
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- • Дата публікації матеріалу: 7 Квітня 2023 в 13:56;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловік, який неодноразово мав проблеми із законом, зокрема притягався до відповідальності за крадіжки, грабежі, заперечення збройної агресії РФ проти України, пограбував власну матір. ".