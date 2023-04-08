Днем россияне обстреляли поселок Великий Бурлук на Харьковщине — Мельник
Днем 8 апреля российская армия обстреляла поселок Великий Бурлук Купянского района Харьковской области.
Об этом сообщает в Telegram начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.
«Информация о возможных разрушениях и пострадавших устанавливается», — написал он.
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- • Дата публикации материала: 8 апреля 2023 в 15:38;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 8 апреля российская армия обстреляла поселок Великий Бурлук Купянского района Харьковской области.".