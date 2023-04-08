Днем россияне обстреляли поселок Великий Бурлук на Харьковщине — Мельник

Днем 8 апреля российская армия обстреляла поселок Великий Бурлук Купянского района Харьковской области.

Об этом сообщает в Telegram начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

«Информация о возможных разрушениях и пострадавших устанавливается», — написал он.