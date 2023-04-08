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Днем россияне обстреляли поселок Великий Бурлук на Харьковщине — Мельник

Происшествия 15:38   08.04.2023
Елена Нагорная
Днем россияне обстреляли поселок Великий Бурлук на Харьковщине — Мельник

Днем 8 апреля российская армия обстреляла поселок Великий Бурлук Купянского района Харьковской области.

Об этом сообщает в Telegram начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.

«Информация о возможных разрушениях и пострадавших устанавливается», — написал он.

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 апреля 2023 в 15:38;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Днем 8 апреля российская армия обстреляла поселок Великий Бурлук Купянского района Харьковской области.".