Удень росіяни обстріляли селище Великий Бурлук на Харківщині – Мельник

Удень 8 квітня російська армія обстріляла селище Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області.

Про це повідомляє в Telegram начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

“Інформація про можливі руйнування та постраждалих встановлюється”, – написав він.