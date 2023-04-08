Удень росіяни обстріляли селище Великий Бурлук на Харківщині – Мельник
Удень 8 квітня російська армія обстріляла селище Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області.
Про це повідомляє в Telegram начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.
“Інформація про можливі руйнування та постраждалих встановлюється”, – написав він.
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- • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2023 в 15:38;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Удень 8 квітня російська армія обстріляла селище Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області.".