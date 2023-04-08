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Удень росіяни обстріляли селище Великий Бурлук на Харківщині – Мельник

Події 15:38   08.04.2023
Олена Нагорна
Удень росіяни обстріляли селище Великий Бурлук на Харківщині – Мельник

Удень 8 квітня російська армія обстріляла селище Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області.

Про це повідомляє в Telegram начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.

“Інформація про можливі руйнування та постраждалих встановлюється”, – написав він.

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Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2023 в 15:38;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Удень 8 квітня російська армія обстріляла селище Великий Бурлук Куп’янського району Харківської області.".