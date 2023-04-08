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Уночі по готельному комплексу на Дергачівщині вдарили ракетою Х-59 (фото)

Події 14:51   08.04.2023
Олена Нагорна
Уночі по готельному комплексу на Дергачівщині вдарили ракетою Х-59 (фото)

У ніч проти 8 квітня російська армія завдала ракетного удару по території готельно-ресторанного комплексу на території Дергачівської громади Харківської області.

Попередньо, ворог застосував авіаційну ракету класу “повітря-поверхня” середнього радіуса дії типу Х-59, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

За фактами цього та інших обстрілів регіону протягом доби розпочаті досудові розслідування за ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).

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Фото: Харківська облпрокуратура

“Сьогодні вночі ворог здійснив удар ракетою Х-59 по населеному пункту Харківського району. Атакуючи українські цивільні об’єкти, окупанти здійснюють черговий злочин, який не залишиться без відповіді”, – написав у Telegram начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.


Фото: Сергій Мельник

Автор: Олена Нагорна

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 8 Квітня 2023 в 14:51;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У ніч проти 8 квітня російська армія завдала ракетного удару по території готельно-ресторанного комплексу на території Дергачівської громади Харківської області.".