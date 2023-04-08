Уночі по готельному комплексу на Дергачівщині вдарили ракетою Х-59 (фото)

У ніч проти 8 квітня російська армія завдала ракетного удару по території готельно-ресторанного комплексу на території Дергачівської громади Харківської області.

Попередньо, ворог застосував авіаційну ракету класу “повітря-поверхня” середнього радіуса дії типу Х-59, повідомляють у Харківській облпрокуратурі.

За фактами цього та інших обстрілів регіону протягом доби розпочаті досудові розслідування за ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв війни).



Фото: Харківська облпрокуратура

“Сьогодні вночі ворог здійснив удар ракетою Х-59 по населеному пункту Харківського району. Атакуючи українські цивільні об’єкти, окупанти здійснюють черговий злочин, який не залишиться без відповіді”, – написав у Telegram начальник Харківського військового гарнізону бригадний генерал Сергій Мельник.



Фото: Сергій Мельник