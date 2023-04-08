Ночью по гостиничному комплексу на Дергачевщине ударили ракетой Х-59 (фото)
В ночь на 8 апреля российская армия нанесла ракетный удар по территории гостинично-ресторанного комплекса в Дергачевской громаде Харьковской области.
Предварительно, враг применил авиационную ракету класса «воздух-поверхность» среднего радиуса действия типа Х-59, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.
По фактам этого и других обстрелов региона в течение суток начаты досудебные расследования по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).
Читайте также: Армия РФ била по приграничному селу на Харьковщине, есть погибший — Синегубов
Фото: Харьковская облпрокуратура
«Сегодня ночью враг совершил удар ракетой Х-59 по населенному пункту Харьковского района. Атакуя украинские гражданские объекты, оккупанты совершают очередное преступление, которое не останется без ответа», — написал в Telegram начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.
Фото: Сергей Мельник
Новости по теме:
Вы читали новость: «Ночью по гостиничному комплексу на Дергачевщине ударили ракетой Х-59 (фото)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 8 апреля 2023 в 14:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 8 апреля российская армия нанесла ракетный удар по территории гостинично-ресторанного комплекса в Дергачевской громаде Харьковской области.".