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Ночью по гостиничному комплексу на Дергачевщине ударили ракетой Х-59 (фото)

Происшествия 14:51   08.04.2023
Елена Нагорная
Ночью по гостиничному комплексу на Дергачевщине ударили ракетой Х-59 (фото) Фото: Харьковская облпрокуратура

В ночь на 8 апреля российская армия нанесла ракетный удар по территории гостинично-ресторанного комплекса в Дергачевской громаде Харьковской области.

Предварительно, враг применил авиационную ракету класса «воздух-поверхность» среднего радиуса действия типа Х-59, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

По фактам этого и других обстрелов региона в течение суток начаты досудебные расследования по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).

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Фото: Харьковская облпрокуратура

«Сегодня ночью враг совершил удар ракетой Х-59 по населенному пункту Харьковского района. Атакуя украинские гражданские объекты, оккупанты совершают очередное преступление, которое не останется без ответа», — написал в Telegram начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.


Фото: Сергей Мельник

Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 8 апреля 2023 в 14:51;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ночь на 8 апреля российская армия нанесла ракетный удар по территории гостинично-ресторанного комплекса в Дергачевской громаде Харьковской области.".