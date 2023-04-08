Ночью по гостиничному комплексу на Дергачевщине ударили ракетой Х-59 (фото)

В ночь на 8 апреля российская армия нанесла ракетный удар по территории гостинично-ресторанного комплекса в Дергачевской громаде Харьковской области.

Предварительно, враг применил авиационную ракету класса «воздух-поверхность» среднего радиуса действия типа Х-59, сообщают в Харьковской облпрокуратуре.

По фактам этого и других обстрелов региона в течение суток начаты досудебные расследования по ст. 438 УК Украины (нарушение законов и обычаев войны).



Фото: Харьковская облпрокуратура

«Сегодня ночью враг совершил удар ракетой Х-59 по населенному пункту Харьковского района. Атакуя украинские гражданские объекты, оккупанты совершают очередное преступление, которое не останется без ответа», — написал в Telegram начальник Харьковского военного гарнизона бригадный генерал Сергей Мельник.



Фото: Сергей Мельник