«Черные саперы» активизировались на Харьковщине (видео)

Разминирование — медленный процесс. Соблюдение всех правил, которые написаны кровью, требует времени. Поэтому это приводит к процветанию рынка «черных саперов». Несертифицированные специалисты делают все очень быстро, но ни за что и не отвечают. Чтобы сохранить бизнес, некоторые аграрии готовы рисковать и пренебрегать правилами безопасности.

Об этом рассказал спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко, передает корреспондент МГ «Объектив».

«Относительно «черных саперов». Из неофициальных источников поступает информация, что такие «черные саперы» активизировались на территории Харьковской области. Нам пока неизвестно, кто это и где они работают. Видимо, правоохранительные органы уже начинают работать по этим людям. Мы лишь можем предупредить, что их работа довольно опасна и представляет определенный риск. Относительно юридической ответственности. Если они проводят работы по разминированию для кого-то, то никакие акты, никакие документы они не выдают. А если что-то и выдают, то оно не имеет юридической силы», — рассказал Василенко.