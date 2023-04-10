«Черные саперы» активизировались на Харьковщине (видео)
Разминирование — медленный процесс. Соблюдение всех правил, которые написаны кровью, требует времени. Поэтому это приводит к процветанию рынка «черных саперов». Несертифицированные специалисты делают все очень быстро, но ни за что и не отвечают. Чтобы сохранить бизнес, некоторые аграрии готовы рисковать и пренебрегать правилами безопасности.
Об этом рассказал спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко, передает корреспондент МГ «Объектив».
«Относительно «черных саперов». Из неофициальных источников поступает информация, что такие «черные саперы» активизировались на территории Харьковской области. Нам пока неизвестно, кто это и где они работают. Видимо, правоохранительные органы уже начинают работать по этим людям. Мы лишь можем предупредить, что их работа довольно опасна и представляет определенный риск. Относительно юридической ответственности. Если они проводят работы по разминированию для кого-то, то никакие акты, никакие документы они не выдают. А если что-то и выдают, то оно не имеет юридической силы», — рассказал Василенко.
Читайте также: «Это уголовная ответственность»: фермеры Харьковщины нанимают «черных саперов»
Новости по теме:
Вы читали новость: ««Черные саперы» активизировались на Харьковщине (видео)»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 10 апреля 2023 в 19:07;
Корреспондент Павел Велицкий, Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Разминирование — медленный процесс. Соблюдение всех правил, которые написаны кровью, требует времени. Поэтому это приводит к процветанию рынка «черных саперов». Несертифицированные специалисты делают все очень быстро, но ни за что и не отвечают. Чтобы сохранить бизнес, некоторые аграрии готовы рисковать и пренебрегать правилами безопасности.".