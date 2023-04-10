“Чорні сапери” активізувалися на Харківщині (відео)
Розмінування – повільний процес. Дотримання всіх правил, які написані кров’ю, потребує часу. Тому це призводить до процвітання ринку «чорних саперів». Несертифіковані спеціалісти роблять усе дуже швидко, але ні за що й не відповідають. Щоб зберегти бізнес, деякі аграрії готові ризикувати та нехтувати правилами безпеки.
Про це розповів речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.
“Стосовно «чорних саперів». З неофіційних джерел надходить інформація, що такі «чорні сапери» активізувалися на території Харківської області. Нам поки що невідомо, хто це і де вони працюють. Мабуть, правоохоронні органи вже починають працювати по цих людях. Ми лише можемо попередити, що їхня робота доволі небезпечна і становить певний ризик. Щодо юридичної відповідальності. Якщо вони проводять роботи з розмінування для когось, то ніякі акти, ніякі документи вони не видають. А якщо щось і видають, то воно не має юридичної сили”, – зазначив Василенко.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2023 в 19:07;
Кореспондент Павло Велицький, Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розмінування – повільний процес. Дотримання всіх правил, які написані кров’ю, потребує часу. Тому це призводить до процвітання ринку «чорних саперів». Несертифіковані спеціалісти роблять усе дуже швидко, але ні за що й не відповідають. Щоб зберегти бізнес, деякі аграрії готові ризикувати та нехтувати правилами безпеки.".