Live
  • Понеділок 10.04.2023
    • Харків
  •   +11°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.91
    • 🟢

“Чорні сапери” активізувалися на Харківщині (відео)

Репортаж 19:07   10.04.2023
Павло Велицький
Олена Нагорна
“Чорні сапери” активізувалися на Харківщині (відео)

Розмінування – повільний процес. Дотримання всіх правил, які написані кров’ю, потребує часу. Тому це призводить до процвітання ринку «чорних саперів». Несертифіковані спеціалісти роблять усе дуже швидко, але ні за що й не відповідають. Щоб зберегти бізнес, деякі аграрії готові ризикувати та нехтувати правилами безпеки.

Про це розповів речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.

“Стосовно «чорних саперів». З неофіційних джерел надходить інформація, що такі «чорні сапери» активізувалися на території Харківської області. Нам поки що невідомо, хто це і де вони працюють. Мабуть, правоохоронні органи вже починають працювати по цих людях. Ми лише можемо попередити, що їхня робота доволі небезпечна і становить певний ризик. Щодо юридичної відповідальності. Якщо вони проводять роботи з розмінування для когось, то ніякі акти, ніякі документи вони не видають.  А якщо щось і видають, то воно не має юридичної сили”, – зазначив Василенко.

Читайте також:  «Це кримінальна відповідальність»: фермери Харківщини наймають «чорних саперів»

Автор: Павло Велицький, Олена Нагорна

Новини за темою:

18:43
На Харківщині сапери підірвалися на міні, яка була глибоко під землею (відео)
08:27
На Харківщині чоловік постраждав під час гасіння пожежі – ДСНС
13:17
В Харківській області на городі чоловік підірвався на міні – ДСНС
07:35
На Харківщині снаряд впав на території приватного будинку, була пожежа – ДСНС
15:13
В Ізюмі жінка пішла на кладовище і підірвалася на міні “Пелюстка” – Синєгубов

  • Категорії: Репортаж, Суспільство, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «“Чорні сапери” активізувалися на Харківщині (відео)»; з категорії Репортаж на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 10 Квітня 2023 в 19:07;

    • Кореспондент Павло Велицький, Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Розмінування – повільний процес. Дотримання всіх правил, які написані кров’ю, потребує часу. Тому це призводить до процвітання ринку «чорних саперів». Несертифіковані спеціалісти роблять усе дуже швидко, але ні за що й не відповідають. Щоб зберегти бізнес, деякі аграрії готові ризикувати та нехтувати правилами безпеки.".