На Харьковщине саперы подорвались на мине, которая была глубоко под землей

Восемь человек пострадали за неделю на Харьковщине в результате подрывов на взрывоопасных предметах. С начала полномасштабной войны 29 гражданских в регионе погибли и 121 человек получил травмы. Об этом рассказал спикер ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области Евгений Василенко, передает МГ «Объектив».

Василенко напомнил, что:

— 5 апреля в селе Новоосиново Купянского района 16-летний подросток получил минно-взрывную травму в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве.

— 5 апреля получил ранения чрезвычайник из сводного отряда ГСЧС, который обследовал территорию в районе села Гусаровка Изюмского района.

— 6 апреля в городе Изюм на огороде частного двора пострадала женщина 1966 года рождения, которая наступила на противопехотную мину «Лепесток».

— 7 апреля в Чугуевском районе в результате разрыва взрывоопасного предмета получил травмы рук мужчина.

— 7 апреля в Чугуевском районе вблизи села Николаевка в результате подрыва трое гражданских — двое мужчин и женщина — получили ранения различной степени тяжести. Когда проводилась эвакуация пострадавших, был ранен сапер.

— 7 апреля в Чкаловской громаде Чугуевского района пиротехники во время разминирования на автомобиле «Урал» наехали на противотанковую мину, которая была на глубине около 40 сантиметров под землей. Произошел взрыв. Обошлось без пострадавших, но автомобиль получил серьезные повреждения.

— 8 апреля в городе Изюм на территории центрального кладбища женщина 1970 года рождения наступила на противопехотную мину «Лепесток». С минно-взрывной травмой ее госпитализировали.

— 8 апреля в поселке Слобожанское Чугуевского района пострадал мужчина, который разбирал неизвестный взрывоопасный предмет. В результате взрыва он получил ранение руки.

— 9 апреля в селе Снежковка Изюмского района произошел взрыв на территории частного домовладения. Мужчина 1985 года рождения на огороде наступил на противопехотную мину «Лепесток». Его также госпитализировали.

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