На Харківщині сапери підірвалися на міні, яка була глибоко під землею (відео)

Вісім людей постраждали за тиждень на Харківщині внаслідок підривів на вибухонебезпечних предметах. З початку повномасштабної війни 29 цивільних у регіоні загинули та 121 особа отримала травми. Про це розповів речник ГУ ДСНС України в Харківській області Євген Василенко, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.

Василенко нагадав, що:

– 5 квітня в селі Новоосинове Куп’янського району 16-річний підліток отримав мінно-вибухову травму внаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої.

– 5 квітня зазнав поранень надзвичайник зі зведеного загону ДСНС, який обстежував територію в районі села Гусарівка Ізюмського району.

– 6 квітня в місті Ізюм на городі приватного подвір’я постраждала жінка 1966 року народження, яка наступила на протипіхотну міну «Пелюстка».

– 7 квітня у Чугуївському районі внаслідок розриву вибухонебезпечного предмета отримав травми рук чоловік.

– 7 квітня в Чугуївському районі поблизу села Миколаївка внаслідок вибуху троє цивільних – двоє чоловіків та жінка – отримали поранення різного ступеня тяжкості. Коли проводилась евакуація постраждалих, зазнав поранень ще один супер.

– 7 квітня у Чкалівській громаді Чугуївського району піротехніки під час розмінування на автомобілі «Урал» наїхали на протитанкову міну, яка була на глибині близько 40 сантиметрів під землею. Стався вибух. Минулося без постраждалих, але автомобіль зазнав серйозних ушкоджень.

– 8 квітня в місті Ізюм на території центрального цвинтаря жінка 1970 року народження наступила на протипіхотну міну «Пелюстка». З мінно-вибуховою травмою її ушпиталили.

– 8 квітня у селищі Слобожанське Чугуївського району постраждав чоловік, який розбирав невідомий вибухонебезпечний предмет. Внаслідок вибуху він отримав поранення руки.

– 9 квітня у селі Сніжківка Ізюмського району стався вибух на території приватного домоволодіння. Чоловік 1985 року народження на городі наступив на протипіхотну міну «Пелюстка». Його ушпиталили.