Харьковские танцовщицы попали в финал шведского шоу «X-Фактор»

Юные воспитанницы харьковской хореографической школы стали финалистками национального шведского проекта «X-Фактор», аналогом шоу «Україна має талант».

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину танцовщицы были вынуждены уехать из Харькова. За границей дети уже больше года учатся хореографии, сообщили в Харьковском городском совете.

Занятия в школе проходят дистанционно, а сценическая практика – вживую. Вместе со своим преподавателем дети популяризируют украинскую культуру в Швеции, а также волонтерят в поддержку ВСУ, добавили в мэрии.