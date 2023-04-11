Харьковские танцовщицы попали в финал шведского шоу «X-Фактор»
Юные воспитанницы харьковской хореографической школы стали финалистками национального шведского проекта «X-Фактор», аналогом шоу «Україна має талант».
Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину танцовщицы были вынуждены уехать из Харькова. За границей дети уже больше года учатся хореографии, сообщили в Харьковском городском совете.
Занятия в школе проходят дистанционно, а сценическая практика – вживую. Вместе со своим преподавателем дети популяризируют украинскую культуру в Швеции, а также волонтерят в поддержку ВСУ, добавили в мэрии.
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- • Дата публикации материала: 11 апреля 2023 в 15:03;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Юные воспитанницы харьковской хореографической школы стали финалистками национального шведского проекта «X-Фактор», аналогом шоу «Україна має талант».".