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Харьковские танцовщицы попали в финал шведского шоу «X-Фактор»

Общество 15:03   11.04.2023
Виктория Яковенко
Харьковские танцовщицы попали в финал шведского шоу «X-Фактор»

Юные воспитанницы харьковской хореографической школы стали финалистками национального шведского проекта «X-Фактор», аналогом шоу «Україна має талант».

Из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину танцовщицы были вынуждены уехать из Харькова. За границей дети уже больше года учатся хореографии, сообщили в Харьковском городском совете.

Занятия в школе проходят дистанционно, а сценическая практика – вживую. Вместе со своим преподавателем дети популяризируют украинскую культуру в Швеции, а также волонтерят в поддержку ВСУ, добавили в мэрии.

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Автор: Виктория Яковенко

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    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Юные воспитанницы харьковской хореографической школы стали финалистками национального шведского проекта «X-Фактор», аналогом шоу «Україна має талант».".