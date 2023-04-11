Харківські танцівниці потрапили до фіналу шведського шоу «X-Фактор»
Юні вихованки харківської хореографічної школи стали фіналістками національного шведського проєкту «X-Фактор», який є аналогом шоу «Україна має талант».
Через повномасштабне вторгнення РФ до України танцівниці були вимушені виїхати з Харкова. У Швеції діти вже понад рік навчаються хореографії, повідомили у Харківській міській раді.
Заняття у школі проходять дистанційно, а сценічна практика — наживо. Разом зі своїм викладачем діти популяризують українську культуру у Швеції, а також волонтерять на підтримку Збройних Сил України, додали у мерії.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Квітня 2023 в 15:03;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Юні вихованки харківської хореографічної школи стали фіналістками національного шведського проєкту «X-Фактор», який є аналогом шоу «Україна має талант».".