Харківські танцівниці потрапили до фіналу шведського шоу «X-Фактор»

Юні вихованки харківської хореографічної школи стали фіналістками національного шведського проєкту «X-Фактор», який є аналогом шоу «Україна має талант».

Через повномасштабне вторгнення РФ до України танцівниці були вимушені виїхати з Харкова. У Швеції діти вже понад рік навчаються хореографії, повідомили у Харківській міській раді.

Заняття у школі проходять дистанційно, а сценічна практика — наживо. Разом зі своїм викладачем діти популяризують українську культуру у Швеції, а також волонтерять на підтримку Збройних Сил України, додали у мерії.