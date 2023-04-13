«Это честь» – харьковская «Хартия» о присоединении к «Гвардии наступления»
Харьковское добровольческое подразделение «Хартия» стало девятой бригадой «Гвардии наступления». В настоящее время бригада формируется.
Об этом в эфире нацмарафона сообщил командир бригады Игорь Оболенский.
«Когда мы это услышали – это для нас честь и понимаю, что это для нас большая ответственность, которую мы несем перед государством и народом Украины. Поэтому мы очень обрадовались, что нам дали возможность присоединиться к такому мощному соединению, как «Гвардия наступления», и быть частью этих подразделений, которые будут освобождать наше государство от оккупанта», — отметил Оболенский.
Окончательный состав бригады формируется, добавил командир.
«Но даже сейчас часть наших ребят, наших собратьев находятся на передовой. И находятся в самых горячих точках», – рассказал командир «Хартии».
Напомним: Харьковская «Хартия» вошла в «Гвардию наступления» как бригада Нацгвардии
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- • Дата публикации материала: 13 апреля 2023 в 14:42;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Харьковское добровольческое подразделение «Хартия» стало девятой бригадой «Гвардии наступления». В настоящее время бригада формируется.".