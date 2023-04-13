«Це для нас честь» – харківська «Хартія» про приєднання до «Гвардії наступу»

Харківський добровольчий підрозділ «Хартія» став дев’ятою бригадою «Гвардії наступу». Наразі бригада формується.

Про це в етері нацмарафону повідомив командир бригади Ігор Оболєнський.

«Коли ми це почули – це для нас честь та, розумію, що це для нас велика відповідальність, яку ми несемо перед державою та народом України. Тому ми дуже зраділи, що нам дали можливість доєднатися до такого потужного з’єднання, як «Гвардія наступу», і бути частиною цих підрозділів, які будуть звільняти нашу державу від окупанта», – зазначив Оболєнський.

Наразі остаточний склад бригади формується, додав командир.

«Але навіть зараз частина наших хлопців, наших побратимів знаходяться на передовій. І знаходяться в найгарячіших точках», – розповів командир «Хартії».